SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland nach Zahlen von 23 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Yasmin Steilen attestierte dem Nutzfahrzeugzulieferer am Donnerstag ein grundsolides drittes Quartal". Unter Berücksichtigung der Aussage, dass der diesjährige Konzernumsatz im oberen Drittel der prognostizierten Bandbreite liegen könnte, hob die Expertin ihre Schätzungen an. Dabei berücksichtigte sie auch geringere Zinsaufwendungen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.15 €
|
Abst. Kursziel*:
21.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.01%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
05.11.26
|XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SAF-Holland beschleunigt Wachstum - Aktie legt zu (AWP)
|
05.11.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND beschleunigt Wachstum im dritten Quartal 2026, steigert Profitabilität und erzielt starken Cashflow (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND accelerates growth in the third quarter of 2026, increases profitability, and generates strong cash flow (EQS Group)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|09:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|19.88
|3.36%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:50
|
Warburg Research
DEUTZ Buy
|10:44
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold
|10:44
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|10:39
|
Warburg Research
Stabilus Buy
|10:39
|
Warburg Research
Kontron Buy
|10:38
|
Warburg Research
JOST Werke Buy
|10:35
|
Deutsche Bank AG
ASOS Buy