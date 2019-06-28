|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RTL Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe im ersten Halbjahr über dem Durchschnitt der Analystenerwartungen gelegen, schrieb Adam Berlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte auch, dass der Medienkonzern die diesjährigen Ziele bestätigt habe - auch wenn dies im zweiten Halbjahr von einem anziehenden Werbewachstum abhängig sei./rob/tih/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RTL Neutral
|
Unternehmen:
RTL
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.91%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RTL
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:18
|RTL bestätigt nach schwierigem Halbjahr Prognose - Aktie gefragt (AWP)
|
09:29
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
08:06
|RTL bestätigt nach schwierigem ersten Halbjahr Prognose (AWP)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.25