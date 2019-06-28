RTL 34.24 CHF 0.73% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe im ersten Halbjahr über dem Durchschnitt der Analystenerwartungen gelegen, schrieb Adam Berlin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv wertete der Experte auch, dass der Medienkonzern die diesjährigen Ziele bestätigt habe - auch wenn dies im zweiten Halbjahr von einem anziehenden Werbewachstum abhängig sei./rob/tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.