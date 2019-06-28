Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RTL Aktie 80896 / LU0061462528

28.06.2019
RTL
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Medienkonzern habe mit seinem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) im zweiten Quartal ihre Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Annick Maas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz werde aber durch Verschiebungen bei der TV-Produktionstochter Fremantle beeinträchtigt./rob/tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

