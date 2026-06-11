Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’530 0.5%  SPI 19’078 0.4%  Dow 50’848 1.9%  DAX 24’210 0.1%  Euro 0.9204 -0.2%  EStoxx50 6’057 0.8%  Gold 4’212 3.4%  Bitcoin 50’572 2.8%  Dollar 0.7948 -0.6%  Öl 89.1 -6.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Citigroup warnt vor Aluminiumknappheit: Steht die Alcoa-Aktie vor dem nächsten Kursschub?
Musks nächster Coup? Warum eine Fusion der Tesla-Aktie mit SpaceX logisch erscheinen könnte
Devisen im Blick: So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
Aktien von OHB und Rheinmetall ziehen an: Kräfte für gemeinsames Militärprojekt gebündelt
Novartis-Aktie in Grün: Studie zu Muskelkrankheit FSHD trifft Hauptziel
Suche...
eToro entdecken

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kommunikationsarchitektur 11.06.2026 21:14:36

Aktien von OHB und Rheinmetall ziehen an: Kräfte für gemeinsames Militärprojekt gebündelt

Aktien von OHB und Rheinmetall ziehen an: Kräfte für gemeinsames Militärprojekt gebündelt

Der Satellitenhersteller OHB und der Rüstungskonzern Rheinmetall haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet.

Rheinmetall
1124.69 CHF 1.45%
Kaufen Verkaufen
Ziel der "OHB Rheinmetall Space Networks GmbH" sei es, der Bundeswehr eine leistungsfähige, geschützte und dauerhaft verfügbare Kommunikationsarchitektur zu liefern, teilten beide Konzerne mit. Das Joint Venture hat seinen Sitz demnach in Bremen.

Das Unternehmen will für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr die Gesamtverantwortung von der Entwicklung und Integration über die Lieferung bis hin zum Betrieb, einschliesslich IT-Sicherheit und Cyber Operation Center übernehmen, hiess es. Das System soll Soldaten, Fahrzeuge, Plattformen und Drohnen vernetzen und Sprache, Daten und Echtzeitinformationen über alle Führungsebenen sicher übertragen.

Die neue Kooperation belege, dass Bremen sich immer weiter zur Schaltzentrale der See- und Weltraumverteidigung entwickele, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte zur Eintragung ins Bremer Handelsregister. Die Entscheidung stärke die Rolle der Stadt als Technologiestandort im Nordwesten. Sie schaffe neue und sichere viele hundert Arbeitsplätze an der Weser, sagte der SPD-Politiker.

Bund seit November mit Weltraumsicherheitsstrategie

Anfang des Jahres hatten das "Handelsblatt" und die "Financial Times" unter Berufung auf mit dem Vorgang betraute Personen geschrieben, dass OHB sich zusammen mit Rheinmetall um das bislang grösste Satellitenprojekt der Bundeswehr bewerben wolle. Der Auftragswert soll sich demzufolge auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen.

Im November hatte die Bundesregierung ihre erste Weltraumsicherheitsstrategie vorgestellt - mit dem Ziel, Deutschland "glaubwürdig abschreckungs- und verteidigungsfähig aufzustellen". Im Zentrum steht dabei der Schutz von Satelliten und Kommunikationstechnik. Bis 2030 will allein das Bundesministerium der Verteidigung 35 Milliarden Euro für Raumfahrt und Weltraumsicherheit aus seinem Etat zur Verfügung stellen.

Die Rheinmetall-Aktie notierte via XETRA letztlich 1,9 Prozent höher bei 1'220,00 Euro. Für die Papiere von OHB geht es unterdessen um 10,76 Prozent nach oben auf 406,50 Euro.

/bch/DP/men

BREMEN/DÜSSELDORF (awp international)

Weitere Links:

Verwässerungsängste belasten Super Micro - Aktie stabilisiert sich nur überschaubar

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten