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09.04.2026 08:55:25

RENK Kaufen

RENK
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Bewertung von Renk beim fairen Aktienwert von 65 Euro mit "Kaufen" aufgenommen. Die Umsatzstruktur zeige einen wachsenden Fokus auf Verteidigung, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Der beschleunigte Auf- und Ausbau der Ausrüstung zur Verteidigung ? insbesondere der NATO-Staaten ? und das hohe Auftragsbuch sorgten für Dynamik bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RENK Kaufen
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08:55 RENK Kaufen DZ BANK
07.04.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 RENK Buy Warburg Research
06.03.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
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