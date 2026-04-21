RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach letzten Geschäftssignalen vor den Quartalszahlen des Rüstungsunternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das Management habe von einem starken Auftragseingang gesprochen und sei zuversichtlich, die obere Hälfte der Jahreszielspanne für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) zu erreichen, schrieb Chloe Lemarie in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.64 €
|
Abst. Kursziel*:
37.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.81%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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