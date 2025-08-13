|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 11:23:38
RENK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Getriebehersteller habe vor allem von einer starken Entwicklung des Segments militärische Antriebe (VMS) profitiert, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese dürfte über 2030 hinaus die Investment-Story antreiben./rob/bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63.42 €
|
Abst. Kursziel*:
32.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
62.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.97%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RENK
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:36
|Rüstungsboom beschert Renk weiter volle Auftragsbücher (AWP)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: RENK Group AG reports strong revenue and earnings in H1 2025 – total order backlog at record level (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: RENK Group AG mit starkem Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 – Gesamtauftragseingang auf Rekordniveau (EQS Group)
|
12.08.25
|Erholung von Rüstungsaktien: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fester (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
11.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|11:23
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|59.47
|3.56%
