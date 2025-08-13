RENK 59.47 CHF 3.56% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Der Getriebehersteller habe vor allem von einer starken Entwicklung des Segments militärische Antriebe (VMS) profitiert, schrieb George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese dürfte über 2030 hinaus die Investment-Story antreiben./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.