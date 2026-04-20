RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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RELX Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 3075 auf 3095 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Nick Dempsey erwartet sich vom Zwischenbericht am Donnerstag nur wenig Neues vom Medienkonzern, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Er kürzte seine Prognosen für das Geschäft als Veranstalter von Messen und Events im Zuge des Nahost-Kriegs, passte seine Schätzungen aber aufgrund jüngster Währungsbewegungen insgesamt nach oben an./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30.95 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27.06 £
|
Abst. Kursziel*:
14.38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27.06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.38%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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17.04.26
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16.04.26
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Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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|Barclays Capital
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
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|Deutsche Bank AG
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|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|28.28
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