RELX 22.80 CHF 0.70% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3700 Pence auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche infolge der KI-Sorgen biete eine attraktive Einstiegschance, auch wenn sie kurzfristig nicht verschwinden dürften, schrieb Steve Liechti in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Geschäftsbericht für 2025. Er wies auf die niedrige Bewertung hin./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.