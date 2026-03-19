RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 580 auf 640 Euro angehoben und die Aktien von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft. Angesichts starker Quartalszahlen, eines zuversichtlichen Wachstums- und Margenausblicks sowie des Kursrückgangs der vergangenen 18 Monate schätzt Analyst Sebastian Kuenne den Großküchenausrüster nun erstmals seit sieben Jahren nicht mehr negativ ein. Der Aufschlag zur Branche sei so gering wie seit 24 Jahren nicht mehr, was die positiven und negativen Faktoren angemessen widerspiegele, schrieb er in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Sector Perform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
640.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
672.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.83%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
664.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.61%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
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