RATIONAL 573.31 CHF -0.01% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational auf "Reduce" mit einem Kursziel von 635 Euro belassen. Das vierte Quartal des Großküchenausstatters sei charakterisiert gewesen von dynamischem Umsatzwachstum und einer sehr starken operativen Gewinnmarge (Ebit-Marge), schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Jahreszahlen lägen über den Markterwartungen. Letztlich auch aufgrund der positiven Kursreaktion infolge der Zahlenbekanntgabe bestätigte Rothenaicher sein "Reduce"-Votum. Die Bewertung sei im gegenwärtigen Zinsumfeld ambitioniert./ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 14:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.