Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,20 Euro belassen. Das Die Chancen überwögen aktuell die Risiken in der Aktie, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es stünden mehrere potenzielle Kurstreiber bevor, wie etwa ein Verkauf der Diagnostikplattform Neumodx und der Kapitalmarkttag im Juni, bei dem Qiagen starke Mittelfristziele kommunizieren könnte. Die etwas enttäuschenden Konzernprognosen für das erste Quartal sollten leicht zu übertrumpfen sein./tav/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



