NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel überprüfte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie turnusmäßig die Entwicklung aktueller Kennziffern für den Technologie-Investor. Der Abschlag zum Nettoinventarwert habe sich etwas vergrößert, auch wenn sich der Aktienkurs etwas erholt habe./tih/ajx;