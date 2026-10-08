Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
39.62CHF
-0.80CHF
-1.98 %
09:25:56
SWX
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08.10.2026 08:18:53
Porsche vz Sector Perform
Porsche vz.
39.60 CHF 0.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Investorentag des Sportwagenbauers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Falls die Schwaben ihre vorgestellten strategischen Ziele erreichten, würden sie in einem vor allem in Europa schwierigen Markt positiv herausragen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
42.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.53%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
42.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.84%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag billiger (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
07.10.26
|EQS-News: Neue Sportwagen, höhere Exklusivität, stärkere Ertragskraft: Porsche stellt neue Strategie bis 2035 vor (EQS Group)
|
07.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochmittag billiger (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
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Porsche vz. Sector Perform
|08:14
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
JCDecaux Buy
|08:13
|
RBC Capital Markets
AB InBev Outperform
|08:09
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight