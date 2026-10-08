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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

39.62
CHF
-0.80
CHF
-1.98 %
09:25:56
SWX
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08.10.2026 08:18:53

Porsche vz Sector Perform

Porsche vz.
39.60 CHF 0.79%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Investorentag des Sportwagenbauers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Falls die Schwaben ihre vorgestellten strategischen Ziele erreichten, würden sie in einem vor allem in Europa schwierigen Markt positiv herausragen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 20:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
42.34 € 		Abst. Kursziel*:
-5.53%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
42.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.84%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:18 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
07:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Porsche vz. Buy UBS AG
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