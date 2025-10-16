Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

38.41
CHF
-0.13
CHF
-0.34 %
16.10.2025
BRXC
17.10.2025 07:32:39

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der europäischen Autohersteller für das dritte Quartal könnten unter den Konsensprognosen liegen, was vor allem auf die US-Zölle und das intensive Wettbewerbsumfeld in China zurückzuführen sei, schrieb Tom Narayan in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Bei Porsche befürchtet er, dass die Konsensschätzungen angesichts der anhaltenden Schwierigkeiten des Sportwagenbauers in China und der Abschreibungen von 1,8 Milliarden Euro zu hoch sind./edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 20:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
41.62 € 		Abst. Kursziel*:
0.91%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
41.23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.87%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

