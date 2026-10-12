Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 49 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei der Porsche AG gingen die Auslieferungen in allen Regionen, vor allem aber in China zurück./bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42.29 €
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Abst. Kursziel*:
11.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.14%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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