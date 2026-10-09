Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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09.10.2026 08:22:02
Porsche vz Hold
Porsche vz.
38.81 CHF 2.14%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe auf seinem Kapitalmarkttag glaubwürdige mittelfristige Ziele ausgegeben, doch auf kurze Sicht erscheine die Bewertung hoch, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
41.85 €
|
Abst. Kursziel*:
9.92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.36%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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