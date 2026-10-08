Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Ton des Managements sei nüchtern gewesen, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussagen zu den Marken und ihrer Positionierung, zur Optimierung der Kosten, der Kapitaleffizienz und den Ausschüttungen seien überwiegend so erwartet worden./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 18:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42.33 €
|
Abst. Kursziel*:
15.76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.35%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagvormittag billiger (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
07.10.26
|EQS-News: Neue Sportwagen, höhere Exklusivität, stärkere Ertragskraft: Porsche stellt neue Strategie bis 2035 vor (EQS Group)
|
07.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochmittag billiger (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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|29.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
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|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
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