Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Porsche AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Wie erwartet habe der Sportwagenbauer auf seinem Kapitalmarkttag weniger eine Rückkehr zu historischen Wachstumsraten versprochen, als den Fokus auf eine Premium-Strategie, Produktivität, Kapitaleffizienz und Barmittelschöpfung zu richten, schrieb Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.26 €
|
Abst. Kursziel*:
33.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.89%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagvormittag höher (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09:00
|EQS-News: Porsche liefert in den ersten neun Monaten 2026 weltweit 178.532 Fahrzeuge aus (EQS Group)
|
09:00
|EQS-News: Porsche delivers 178,532 cars worldwide in the first nine months of 2026 (EQS Group)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:22
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
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|13:03
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arGEN-X Hold
|12:26
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|12:25
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