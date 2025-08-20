|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Porsche Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG mit "Hold" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach einer Dekade kommerziellen und finanziellen Erfolgs seien die Marktentwicklungen mit der Strategie des Sportwagenbauers kollidiert, deren Neukalibrierung Wachstum und Margen auf Jahre hinaus belasten dürfte, schrieb Fabio Hölscher in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Wie lange diese Phase andauern werde, sei zudem ungewiss und auch abhängig von geopolitischen Entwicklungen./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
|
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
47.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
46.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.65%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
19.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich fester (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
19.08.25
|DAX aktuell: DAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
18.08.25
|DAX-Handel aktuell: DAX schwächer (finanzen.ch)