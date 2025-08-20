Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'229 0.1%  SPI 16'988 0.2%  Dow 44'922 0.0%  DAX 24'358 -0.3%  Euro 0.9402 0.0%  EStoxx50 5'482 0.0%  Gold 3'326 0.3%  Bitcoin 91'961 0.9%  Dollar 0.8076 0.0%  Öl 66.6 0.9% 
Porsche Aktie 121873030 / DE000PAG9113

44.47
CHF
4.49
CHF
11.23 %
09:00:36
BRXC
20.08.2025 09:35:59

Porsche Hold

Porsche
44.47 CHF 11.23%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG mit "Hold" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach einer Dekade kommerziellen und finanziellen Erfolgs seien die Marktentwicklungen mit der Strategie des Sportwagenbauers kollidiert, deren Neukalibrierung Wachstum und Margen auf Jahre hinaus belasten dürfte, schrieb Fabio Hölscher in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Wie lange diese Phase andauern werde, sei zudem ungewiss und auch abhängig von geopolitischen Entwicklungen./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
47.40 € 		Abst. Kursziel*:
-13.50%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
46.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.65%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

