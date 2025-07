NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal habe sich der Sportwagenbauer "vorsichtig" geäußert, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe der Kommentar aber mit früheren Meldungen über ein ausgeglichenes operatives Ergebnis und Netto Cashflow im zweiten Quartal übereingestimmt. Zwar nahm er keine wesentlichen Änderungen an seinen Jahresschätzungen vor, hält das aktuelle Jahresziel von Porsche aber für zu hoch, sofern die USA nicht bald Zollzugeständnisse machten./ck/he;