Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 31,00 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften - wie schon vom Medizintechnikkonzern signalisiert - einen saisontypisch schwachen Jahresstart belegen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zudem sollte sich die US-Zollpolitik auswirken. Das Engagement im Nahen Osten bleibe indes überschaubar, und die Helium-Knappheit sei für die Niederländer kein großes Problem. Sie seien innerhalb der europäischen Branche angesichts ihres Selbsthilfe-Potenzials in einem inflationären Umfeld gut positioniert./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
29.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.48 €
|
Abst. Kursziel*:
25.64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.94%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
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