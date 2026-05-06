Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
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Philips Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Das erste Quartal des Medizintechnikkonzerns sei einmal mehr eine Fallstudie für ein gutes Erwartungsmanagement gewesen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Das bereinigte Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung im hohen einstelligen Prozentbereich übertroffen. Ungeachtet der zum Handelsende behaupteten Kursgewinne gehe er aber davon aus, dass sich die aktuell recht hoch bewertete Aktie nach den Zahlen - wie in der Vergangenheit üblich - eher schwach entwickeln werde./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22.60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23.16 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.56%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Philips N.V.
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|Philips-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten (finanzen.net)
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28.02.26
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10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
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10.02.26
|Philips-Aktie zieht an: Rückkehr in die Gewinnzone und neue Wachstumsziele (AWP)
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10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
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|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
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|UBS AG
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