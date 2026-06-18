|Führungswechsel
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18.06.2026 17:10:00
Pfizer-Aktie verliert: Finanzchef geht im August
Pfizer steht vor einem Wechsel im Finanzressort.
Die Pfizer-Aktie notiert am Donnerstag an der NYSE zeitweise 3,59 Prozent tiefer bei 24,99 US-Dollar.
NEW YORK (awp international)
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