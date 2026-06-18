Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’766 -0.4%  SPI 19’461 -0.3%  Dow 51’757 0.5%  DAX 25’027 0.4%  Euro 0.9217 0.2%  EStoxx50 6’330 0.5%  Gold 4’252 -0.2%  Bitcoin 51’073 -0.8%  Dollar 0.8029 1.2%  Öl 77.1 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Idorsia36346343Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Spero Therapeutics-Aktie zieht an, GSK schwächelt: FDA-Zulassung ebnet Weg für US-Marktstart von Utebzi
Goldman-Sachs-Chef besorgt: Hohe Ölpreise könnten Verbraucherverhalten beeinträchtigen
Pfizer-Aktie verliert: Finanzchef geht im August
NVIDIA weiterhin KI-Champion - Morningstar sieht trotz Rekordbewertung noch Aufwärtspotenzial
Nebius-Aktie zieht zeitnah in NASDAQ 100 ein - KI-Rally schiebt Aktie auf Rekordniveau
Suche...
Plus500 Depot
Führungswechsel 18.06.2026 17:10:00

Pfizer-Aktie verliert: Finanzchef geht im August

Pfizer-Aktie verliert: Finanzchef geht im August

Pfizer steht vor einem Wechsel im Finanzressort.

Wie der US-Pharmakonzern am Donnerstag in New York mitteilte, wird Finanzvorstand Dave Denton sein Amt zum 15. August niederlegen und den Konzern verlassen. Bis ein Nachfolger gefunden werde, übernehme Cecile Guegan, derzeit zuständig für die Finanzen des globalen Biopharmageschäfts den Posten. Beide Manager wollen laut Pfizer eng zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen.

Die Pfizer-Aktie notiert am Donnerstag an der NYSE zeitweise 3,59 Prozent tiefer bei 24,99 US-Dollar.

NEW YORK (awp international)

Weitere Links:

Trump droht anscheinend mit 100%-Zöllen

Bildquelle: Molly Woodward / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Redcare zündet den Befreiungsschlag

Mit einer überraschenden Prognoseanhebung meldet sich die Online-Apotheke eindrucksvoll zurück. Die Aktie springt über wichtige Chartmarken, Analysten sehen neues Potenzial - und das Wachstum gewinnt wieder spürbar an Breite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16:36 Julius Bär: 15.01% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (52.5%) auf Galderma Group AG, Logitech International SA, Swiss Life Holding AG
11:25 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – In der Umlaufbahn/Hochtief – Vom Bauwert zur KI-Story
09:10 SMI rückt weiter vor
09:10 Marktüberblick: Banken haussieren – Autowerte unter Druck
17.06.26 Ein Friedensabkommen, über das noch verhandelt wird
16.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Novartis, Swiss Re, Swisscom, UBS
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’326.32 19.74 S43BWU
Short 14’616.59 13.82 SEQBCU
Short 15’145.41 8.97 SK3BLU
SMI-Kurs: 13’765.89 18.06.2026 16:57:38
Long 13’156.23 18.93 SPBO2U
Long 12’880.24 13.82 SDFBZU
Long 12’336.03 8.97 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Volkswagen-Aktie mit Verlusten: VW-Chef bekräftigt Sparkurs - Aufsichtsrätin tritt ab
Gold zieht bei Reserveanlagen an US-Dollar vorbei: Weshalb Notenbanken plötzlich umdenken
SpaceX-Optionen ziehen Anleger an - Experten mahnen zur Vorsicht - Aktie erstmals im Minus
Michael Burry kritisch gegenüber SpaceX-Aktie - eine Wette gegen Elon Musk kommt dennoch nicht in Frage
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Ethereum oder Solana: Welche Blockchain hat die besseren Perspektiven?
Kuros-Aktie schwächer: Weitere MagnetOs-Strategie vorgestellt
Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum verändert erwartet - Bühne frei für Warsh
Partners Group-Aktie büsst ein: Bestehender Fonds wird in Beteiligungs- und Realisierungsaktien geteilt
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.