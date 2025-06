NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Pernod Ricard vor den Ende August erwarteten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell nach jüngsten Marktdaten und Gesprächen mit dem Spirituosenhersteller. Sie rechne für das vierte Geschäftsquartal mit einer Verbesserung der Umsatzentwicklung im Quartalsvergleich, gehe auf bereinigter Fläche aber dennoch von einem Rückgang aus./rob/ck/stw;