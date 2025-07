NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo nach dem Handelsabkommen zwischen den USA und der EU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2580 Pence belassen. Der 15-prozentige Zoll sei besser als der zunächst befürchtete 30-prozentige Zoll für die Spirituosenhersteller aus der Europäischen Union, schrieb Nadine Sarwat in einer am Montag vorliegenden Studie. Remy Cointreau sei wegen des hohen Konzernumsatzes, der auf die USA entfalle, am stärksten betroffen. Dann folgten Campari, Pernod Ricard, Diageo und Heineken. Remy und Pernod dürften ihr zufolge nun ihre Prognosen wegen der schwierigen Marktlage reduzieren, wobei dies am Finanzmarkt großteils bereits erwartet werde./ck/mis;