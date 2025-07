NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard angesichts neuer chinesischer Importbedingungen von 157 auf 148 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Chinesische Antidumpingzölle könnten zwar theoretisch auf Cognac-Importe erhoben werden, schrieb Trevor Stirling in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Viele Unternehmen könnten jedoch eine Befreiung erhalten, wenn sie sich zu Mindestimportpreisen verpflichten. Bei Pernod gab der Experte auch einen Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht ab, wobei er angepasste Wachstumsannahmen zuallererst mit dem schwachen US-Geschäft begründete./tih/ag;