ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard vor den Ende August erwarteten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 von 97 auf 92 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Umsatzrückgang im vierten Geschäftsquartal des Spirituosenherstellers, der aber bei weitem nicht so deutlich sein dürfte wie im Quartal zuvor. Damit dürfte das Unternehmen das untere Ende seiner Jahresprognose erreichen. Da das Management die Margen verteidige, sollte obendrein die operative Profitabilität dank geringerer Marketingausgaben gleich geblieben sein. Für 2025/26 erwartet Aujla ein kleines organisches Umsatzwachstum bei leicht sinkenden Margen aufgrund der Auswirkungen der chinesischen und der US-Zölle./rob/ck/stw;