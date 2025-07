NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Edward Mundy äußerte in einer am Montag vorliegenden Studie seinen Glauben, dass das Schlimmste für den Spirituosenkonzern vorüber ist und damit eine Chance auf eine wieder anziehende Aktienbewertung besteht. Der Aktienkurs berücksichtige bereits ein gedämpftes Jahr 2026. Danach sollte das organische Wachstum wieder anziehen./rob/tih/zb;