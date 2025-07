ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pernod Ricard in einem Ausblick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal der Getränkehersteller auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen am Markt dürften getroffen oder leicht übertroffen werden, schrieb Sanjeet Aujla am Montag. Dabei verwies er darauf, dass ein schwaches Geschäft in den USA und China durch eine stärkere Entwicklung in Europa und den Schwellenländern ausgeglichen werde. Unter den Bierbrauern bevorzugt er AB Inbev, bei Spirituosen Diageo und bei Softgetränken CCH./ck/ag;