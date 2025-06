NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard vor Geschäftszahlen Ende August auf "Outperform" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Die Aussichten des Spirituosenherstellers seien "extrem abhängig" vom chinesischen Markt und den US-Importzöllen, schrieb Trevor Stirling in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinsichtlich der Profitabilität im laufenden Jahr habe sich das Unternehmen in einem Gespräch vorsichtig geäußert./bek/gl;