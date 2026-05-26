Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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26.05.2026 15:16:42
Nordex-Aktie stabil: Lieferung in die Türkei - Errichtung von Windenergieanlagen
Nordex hat in der Türkei einen weiteren Auftrag von dem Ökostromanbieter Eksim Enerji über die Lieferung und Errichtung von Windenergieanlagen erhalten.
Eksim Enerji ist ein langjähriger Nordex-Kunde. Das Windenergieportfolio des Unternehmens umfasst eine installierte Gesamtleistung von 832,8 MW.
Im XETRA-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise unverändert bei 42,50 Euro.
DOW JONES
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