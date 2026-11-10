PATRIZIA 6.02 CHF -1.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Patrizia nach Zahlen für die ersten neun Monate von 10,20 auf 9,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate überzeugten durch eine nach wie vor strikte Kostendisziplin der Immobiliengruppe, schrieb Karsten Oblinger in einer Studie am Dienstag. Die Marktbedingungen und insbesondere auch die Stimmung für den Sektor hätten sich aber durch den kontinuierlichen Zinsanstieg weiter eingetrübt./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.