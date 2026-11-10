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10.11.2026 11:12:07
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Wegen Transaktionsgebühren habe das operative Ergebnis des Immobilienkonzerns im dritten Quartal über seiner Schätzung gelegen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Der Analyst verwies zudem auf die präzisierten Jahresziele hin./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.57 €
|
Abst. Kursziel*:
67.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.41%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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