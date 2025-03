NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Absage des US-Verteidigungsministeriums für einen HR-Software-Vertrag von Oracle. Er habe daher mit dem US-Softwarekonzern gesprochen und halte unter dem Strich die negativen finanziellen Auswirkungen für minimal. Das Verteidigungsministerium bleibe weiter Kunde von Oracle für HR. Es habe nur seine Pläne zur Migration von HR-Workloads zu Oracle Fusion abgesagt. Das Projekt sei aus Servicesicht komplexer geworden, und daher sei dieser Teil gestrichen worden./ck/he;