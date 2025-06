ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen des Softwarekonzerns von 200 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wachstumsbeschleunigung, dem starken Anstieg bei den Lizenzen und dem angehobenen Wachstumsausblick für das Geschäftsjahr 2026 stünden die fehlenden Ziele für die operativen Margen und das Ergebnis je Aktie gegenüber, schrieb Karl Keirstead in einer Reaktion am Donnerstag. Dies deute darauf hin, dass Oracle den bereits verhaltenen Margenausblick verfehlen könnte. Keirstead geht indes davon aus, dass die Anleger sich auf die positiven Aspekte fokussieren werden und dass die positive nachbörsliche Kursreaktion der Aktie zum heutigen Handelsstart in New York Bestand haben wird. Der Bewertungsaufschlag zur Branche sei gerechtfertigt./rob/gl/ajx;