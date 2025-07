ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit Blick auf das dritte Quartal auf "Buy" belassen. Das werde für den Pharmakonzern ein geschäftiges Vierteljahr, schrieb Colin White in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Denn es stünden Phase-3-Daten zu gleich fünf in der Testphase befindlichen Medikamenten auf der Agenda./bek/mf;