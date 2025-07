NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Zahlen zum ersten Halbjahr von 28,80 auf 28,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund von Wechselkurseinflüssen senkte Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis des Wissenschaftsverlags 2025 und 2026./rob/bek/mf;