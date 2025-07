HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Freenet vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. In diesem Zeitraum dürfte der Telekomanbieter nur wenig Wachstum aufweisen, schrieb Simon Keller in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im zweiten Halbjahr könne das Wachstum aber Fahrt aufnehmen./rob/bek/gl;