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07.04.2026 10:13:56

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Karl Keirstead verwies am Montag auf die Ernennung von Hilary Maxson, die zuvor bei Schneider Electric war, zur Finanzchefin beim US-Software-Konzern. Grundsätzlich hält er die Wahl für positiv und begrüßt Maxsons Erfahrung in einem Unternehmen von Oracles Größenordnung und Komplexität./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 15:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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