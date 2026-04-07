Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Karl Keirstead verwies am Montag auf die Ernennung von Hilary Maxson, die zuvor bei Schneider Electric war, zur Finanzchefin beim US-Software-Konzern. Grundsätzlich hält er die Wahl für positiv und begrüßt Maxsons Erfahrung in einem Unternehmen von Oracles Größenordnung und Komplexität./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 145.54
|
Abst. Kursziel*:
71.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 145.54
|
Abst. Kursziel aktuell:
71.77%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
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