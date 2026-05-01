Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Freitagshandel im Plus

Am Freitag notierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.29 Prozent fester bei 7’230.12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 57.596 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.436 Prozent höher bei 7’240.45 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’209.01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7’229.32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’272.52 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1.08 Prozent aufwärts. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.04.2026, bei 6’575.32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, wies der S&P 500 6’939.03 Punkte auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.05.2025, den Wert von 5’604.14 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.42 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’272.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Sandisk (+ 8.25 Prozent auf 1’187.00 USD), Seagate Technology (+ 7.91 Prozent auf 726.93 USD), Illumina (+ 7.13 Prozent auf 135.78 USD), Oracle (+ 6.47 Prozent auf 171.83 USD) und Datadog A (+ 6.31 Prozent auf 140.53 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Clorox (-9.67 Prozent auf 87.11 USD), Stryker (-6.47 Prozent auf 294.73 USD), Amgen (-4.75 Prozent auf 329.82 USD), ResMed (-4.11 Prozent auf 205.02 USD) und Bristol-Myers Squibb (-3.91 Prozent auf 58.22 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 34’186’558 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4.332 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10.10 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch