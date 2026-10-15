Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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16.10.2026 08:17:49
Novartis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Pharmakonzern dürfte die Markterwartungen in etwa erfüllen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
125.90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-4.69%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
124.42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.55%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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