Novartis 124.42 CHF -0.90% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Pharmakonzern dürfte die Markterwartungen in etwa erfüllen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.