Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group angesichts erhaltener Angebote für das Wassermanagement-Geschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Fortgeschrittene Verhandlungen bestätigten das große Interesse an dem Geschäftsbereich trotz schwieriger Marktbedingungen, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stärke die Erwartung, dass der Hersteller von Verbindungstechnik einen angemessenen Preis für die Sparte erziele./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.