NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

42.88
CHF
-30.72
CHF
-41.74 %
16.12.2019
SWX
19.09.2025 09:39:58

NORMA Group SE Buy

NORMA Group
14.61 CHF -58.87%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group angesichts erhaltener Angebote für das Wassermanagement-Geschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Fortgeschrittene Verhandlungen bestätigten das große Interesse an dem Geschäftsbereich trotz schwieriger Marktbedingungen, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stärke die Erwartung, dass der Hersteller von Verbindungstechnik einen angemessenen Preis für die Sparte erziele./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.50 € 		Abst. Kursziel*:
37.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.45%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

