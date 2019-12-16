|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 11:24:31
NORMA Group SE Buy
NORMA Group
14.61 CHF -58.87%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Hersteller von Verbindungstechnik habe Details zu den erwarteten Kosteneinsparungen veröffentlicht, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die längerfristigen Einsparungen dürften die kurzfristigen Kosten des Sparprogramms übersteigen./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Buy
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.88 €
|
Abst. Kursziel*:
51.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.59%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
