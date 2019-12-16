Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’880 0.1%  SPI 16’576 0.1%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 24’066 -0.1%  Euro 0.9406 -0.3%  EStoxx50 5’337 0.1%  Gold 3’346 0.0%  Bitcoin 96’191 -0.3%  Dollar 0.8098 -0.3%  Öl 66.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Top News
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
Komax-Aktie unter Druck: Nach Halbjahresverlust weiterer Stellenabbau geplant
Fluence Energy-Aktie sackt ab: Umsatz von Siemens-Tochter verfehlt Erwartungen
BigBear.ai-Aktie bricht ein: BigBear.ai weitet Verlust aus und erleidet Umsatzrückgang
Plug Power-Aktie steigt dennoch: Plug Power schreibt weiter rote Zahlen
Suche...

NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

42.88
CHF
-30.72
CHF
-41.74 %
16.12.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2025 09:11:40

NORMA Group SE Add

NORMA Group
14.61 CHF -58.87%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorquartal hätten sich die Umsätze und die Profitabilität des Herstellers von Verbindungstechnik verbessert, schrieb Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Auf Jahressicht seien sie jedoch noch immer rükläufig. Der Experte betonte derweil, dass der Jahresausblick trotz des Gegenwindes durch Wechselkurseffekte bestätigt worden sei./rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:35 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: NORMA Group SE Add
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
15.88 € 		Abst. Kursziel*:
0.76%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
17.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.73%
Analyst Name::
Peter Rothenaicher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NORMA Group SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten