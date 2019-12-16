|Kurse + Charts + Realtime
NORMA Group SE Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorquartal hätten sich die Umsätze und die Profitabilität des Herstellers von Verbindungstechnik verbessert, schrieb Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Auf Jahressicht seien sie jedoch noch immer rükläufig. Der Experte betonte derweil, dass der Jahresausblick trotz des Gegenwindes durch Wechselkurseffekte bestätigt worden sei./rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Add
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
15.88 €
|
Abst. Kursziel*:
0.76%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
17.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.73%
|
Analyst Name::
Peter Rothenaicher
|
KGV*:
-
