Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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19.05.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Eli Lilly eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Eli Lilly-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 74.31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.457 Eli Lilly-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.05.2026 gerechnet (988.09 USD), wäre das Investment nun 13’296.86 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1’229.69 Prozent angewachsen.
Der Eli Lilly-Wert an der Börse wurde auf 944.58 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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