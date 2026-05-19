Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’370 1.0%  SPI 18’876 0.9%  Dow 49’524 -0.3%  DAX 24’505 0.8%  Euro 0.9165 0.3%  EStoxx50 5’879 0.5%  Gold 4’499 -1.5%  Bitcoin 60’550 0.3%  Dollar 0.7894 0.7%  Öl 110.4 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche Telekom-Aktie verbucht dennoch Gewinne: Verdi kündigt weitere Streiks an
AIXTRON-Aktie legt zu: Auftrag für mehrere Systeme für Ausbau von KI-Netzwerken erhalten
Accelleron-Aktie im Minus: Angekündigtes Aktienrückkaufprogramm startet am Mittwoch
Roche-Aktie gefragt: Lizenzabkommen mit MPP für Xofluza unterzeichnet - Neue Daten aus Krebs-Pipeline für ASCO-Kongress angekündigt
NVIDIA-Aktie dennoch schwächer: Experten sehen vor Zahlen weiter Potenzial
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Grosser Optimismus 19.05.2026 16:05:00

NVIDIA-Aktie dennoch schwächer: Experten sehen vor Zahlen weiter Potenzial

NVIDIA-Aktie dennoch schwächer: Experten sehen vor Zahlen weiter Potenzial

KI-Highflyer NVIDIA wird am Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Im Vorfeld überschlagen sich die Analysten mit positiven Einschätzungen.

NVIDIA
173.12 CHF -1.08%
Kaufen Verkaufen
• Viele Analystenhäuser bleiben bullish für NVIDIA
• Mehrere Analysten erwarten erneut einen deutlichen Umsatz- und Gewinnausblick über dem Marktkonsens
• Treiber sind die Nachfrage nach KI-Infrastruktur, Blackwell-Chips und Rechenzentrumslösungen

Vor den Quartalszahlen von NVIDIA haben zahlreiche grosse Investmenthäuser ihre Kursziele angehoben oder ihre Kaufempfehlungen bekräftigt - getragen von der Erwartung neuer Rekordzahlen im KI-Geschäft.

RBC erwartet erneut steigende Prognosen

Die kanadische Bank RBC bleibt laut dpa-AFX für NVIDIA bei "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar. Analyst Srini Pajjuri geht laut seinem Ausblick davon aus, dass der KI-Chipspezialist - wie bereits in den vergangenen drei Quartalen - erneut die Erwartungen übertreffen wird.

Nach Angaben von RBC dürfte NVIDIA zudem den Ausblick für das laufende Quartal anheben. Als zentrale Treiber nennt Pajjuri die weiterhin hohe Nachfrage nach KI-Chips, die das verfügbare Angebot weiterhin übersteige. Kurzfristige Risiken sieht der Analyst vor allem bei knappen Komponenten und begrenzten Infrastrukturkapazitäten. NVIDIA sei dank seiner starken Bilanz jedoch besser positioniert als viele Wettbewerber.

UBS hebt Kursziel auf 275 US-Dollar an

Noch optimistischer zeigt sich UBS. Die Schweizer Grossbank erhöhte ihr Kursziel von 245 auf 275 US-Dollar und bestätigte die Einstufung "Buy".

Analyst Timothy Arcuri hob dabei seine Umsatzschätzungen sowohl für das laufende als auch für das kommende Geschäftsjahr an. Seine Prognose für den Quartalsumsatz liegt mit 81 Milliarden US-Dollar rund drei Milliarden US-Dollar über der Mitte der von NVIDIA ausgegebenen Zielspanne.

Goldman Sachs sieht weiteres Überraschungspotenzial

Auch Goldman Sachs bleibt bei "Buy" und einem Kursziel von 250 US-Dollar. Analyst James Schneider rechnet laut seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal ebenfalls mit Zahlen oberhalb der Erwartungen sowie einer erneuten Anhebung der Unternehmensziele.

Gleichzeitig verweist Goldman Sachs darauf, dass die Messlatte der Anleger inzwischen sehr hoch liege. Schneider erhöhte dennoch seine Schätzungen, nachdem das Management zuletzt zusätzlichen Spielraum beim Umsatzpotenzial im Bereich KI-Rechenzentren signalisiert habe. Seine Gewinnprognosen für 2026 und 2027 liegen laut eigener Aussage bis zu 34 Prozent über dem Konsens.

HSBC erhöht Ziel auf 325 US-Dollar

Die britische Grossbank HSBC hob laut Investing.com das Kursziel für NVIDIA von 295 auf 325 US-Dollar an und bestätigte ebenfalls die Kaufempfehlung.

Die Analysten erwarten für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 81,1 Milliarden US-Dollar. Das wären vier Prozent mehr als die Unternehmensprognose von 78 Milliarden US-Dollar und drei Prozent über den Konsensschätzungen.

Für das zweite Quartal prognostiziert HSBC sogar 91,1 Milliarden US-Dollar Umsatz gegenüber Konsensschätzungen von 85,6 Milliarden US-Dollar.

Besonders stark erhöhte HSBC die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2028. Der Gewinn je Aktie soll auf 13,01 US-Dollar steigen und damit 16 Prozent über dem Konsens liegen. Als Begründung nennt die Bank höhere Erwartungen an das Datacenter-Geschäft.

Gleichzeitig weist HSBC darauf hin, dass NVIDIA inzwischen stärker mit Speicherherstellern, Netzwerkspezialisten und CPU-Anbietern um Investitionsbudgets konkurrieren müsse. Neue Wachstumsfelder wie agentische KI-Serverprozessoren und Optiklösungen könnten jedoch neue Kurstreiber werden.

Evercore ISI bleibt mit 352 US-Dollar am bullishsten

Zu den optimistischsten Häusern zählt laut Investing.com weiterhin Evercore ISI. Das Analysehaus bestätigte sein "Outperform"-Rating und das Kursziel von 352 US-Dollar.

Die Analysten verweisen auf das starke Wachstum bei sogenannten AI Tokens, das durch agentische KI-Anwendungen getrieben werde. Gleichzeitig zeigten Channel-Checks weiterhin eine deutlich höhere Nachfrage als verfügbares Angebot für Blackwell-Produkte.

Evercore hält Sorgen über Verzögerungen bei der Vera-Rubin-Architektur für übertrieben. Allerdings sei die Nachfrage nach Rubin-Produkten unterschiedlich ausgeprägt, da einige Hyperscaler offenbar auf Rubin Ultra warten wollten.

Morgan Stanley erhöht Schätzungen massiv

Die Investmentbank Morgan Stanley bestätigte ihre Einstufung "Overweight" für NVIDIA und erhöhte zugleich das Kursziel von 260 auf 285 US-Dollar, wie Investing.com berichtet.

Analyst Joseph Moore erwartet, dass NVIDIA die Umsatzschätzungen um drei Milliarden US-Dollar übertreffen und einen Ausblick vorlegen wird, der vier Milliarden US-Dollar über dem Konsens liegt.

Morgan Stanley hob die Umsatzprognose für das April-Quartal von 78,25 auf 79,26 Milliarden US-Dollar an. Für das Juli-Quartal wurde die Schätzung von 84,84 auf 87,88 Milliarden US-Dollar erhöht.

Auch die langfristigen Erwartungen wurden deutlich angehoben. Für das Geschäftsjahr 2027 stieg die Umsatzprognose von 353,8 auf 380,59 Milliarden US-Dollar. Für 2028 wurde sie sogar von 452,4 auf 587,45 Milliarden US-Dollar angehoben.

Moore sieht NVIDIA zudem auf dem Weg zu einem Umsatzpotenzial von einer Billion US-Dollar mit den Produktplattformen Blackwell und Rubin zwischen 2025 und 2027.

Weitere Analystenhäuser ebenfalls positiv

BofA Securities bleibt bei "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar. Das Haus erwartet Umsätze zwei bis vier Prozent oberhalb der Markterwartungen sowie stabile Bruttomargen von rund 75 Prozent.

Cantor Fitzgerald bekräftigte sein Overweight-Rating, erhöhte sein Kursziel auf 350 US-Dollar und verwies auf eine weiterhin angespannte Versorgungslage bei KI-Rechenkapazitäten. Nach Einschätzung des Hauses sei NVIDIA bereits bis 2026 und 2027 weitgehend ausverkauft.

DA Davidson bleibt bei "Buy", hob sein Kursziel auf 300 US-Dollar an und sieht NVIDIA weiterhin als zentralen Anbieter von KI-Recheninfrastruktur positioniert.

Anleger warten auf den nächsten Belastungstest

Die Vielzahl positiver Analystenkommentare zeigt, wie hoch die Erwartungen vor den Quartalszahlen inzwischen sind. Fast alle grossen Häuser rechnen mit neuen Rekordumsätzen, steigenden Prognosen und anhaltend hoher Nachfrage im KI-Geschäft.

Für Anleger bedeutet das allerdings auch ein erhöhtes Risiko bei Enttäuschungen. Da viele positive Szenarien bereits eingepreist erscheinen, dürfte neben den aktuellen Zahlen vor allem der Ausblick entscheidend werden. Besonders im Fokus stehen dabei Aussagen zur Blackwell-Produktion, zu Rubin-Produkten, zu Bruttomargen sowie zur Entwicklung des Datacenter-Geschäfts.

So reagiert die NVIDIA-Aktie

Die an der NASDAQ gelistete Aktie des Chipdesigners verliert am Dienstag zeitweise 0,51 Prozent auf 221,18 US-Dollar.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysten heben den Daumen: Aktien von SAP und ServiceNow legen kräftig zu

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
14.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
07.05.26 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.04.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

13:46 Julius Bär: 9.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
09:38 Marktüberblick: Deutsche Börse, Delivery Hero und Sartorius gesucht
09:01 SMI dreht ins Plus
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Gelingt der Ausbruch?
18.05.26 Wie die Fraport AG um Wachstum kämpft
12.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’905.77 19.91 B5HSYU
Short 14’215.20 13.51 BRWSBU
Short 14’706.21 8.98 S3OBDU
SMI-Kurs: 13’370.02 19.05.2026 15:58:46
Long 12’849.81 19.76 S95BFU
Long 12’545.52 13.94 SW7BAU
Long 12’039.32 8.98 SZHBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Michael Burry sieht KI-Blase aufziehen: Diese Aktien bevorzugt der Hedgefondsmanager
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend im Sinkflug
ams-OSRAM-Aktie letztlich mit Gewinnen: Unternehmen optimiert Bilanzstruktur mit neuer Anleihe
SpaceX-IPO erfolgt offenbar Mitte Juni - Aktien von Rocket Lab & Co. im Aufwind
Lufthansa-Aktie fester: Kühne Holding denkt offenbar über weitere Aufstockung von Beteiligung nach
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Montagnachmittag ausgebremst

Top-Rankings

Q1 2026: Diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im Depot
Depot im Detail
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
1. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.