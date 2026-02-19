Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’874 0.5%  SPI 19’105 0.4%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’206 -0.3%  Euro 0.9116 0.0%  EStoxx50 6’082 -0.4%  Gold 5’018 0.8%  Bitcoin 51’677 0.6%  Dollar 0.7724 0.0%  Öl 71.1 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758ABB1222171Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Traders Cup 2026: Starte jetzt im Börsenspiel, entdecke neue Möglichkeiten an der Börse und sichere dir exklusive Preise!
Zug Estates-Aktie schwächer: Gewinn steigt dank Neubewertungen - Dividende erhöht
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum hohe KI-Investitionen nicht automatisch Rückenwind bringen
Infineon-Aktie etwas stärker: Verträge für CEO und CFO sollen bis 2032 verlängert werden
BioVersys-Aktie schwächer: Phase-IIa-Daten zu Tuberkulose-Medikament in Fachjournal veröffentlicht
Suche...

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

81.40
CHF
3.00
CHF
3.83 %
09:31:51
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.02.2026 08:12:57

Nestlé Sector Perform

Nestlé
81.29 CHF 3.65%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 82 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe mit seinem Umsatzwachstum im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Das operative Ergebnis und das Ergebnis je Aktie seien wie erwartet ausgefallen./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:36 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
82.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
78.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
4.59%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
81.29 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.87%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse