LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Die Zulassung von Babymilch mit Humanen Milch-Oligosacchariden (HMO) in China sei zu begrüßen, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit könnte sich für den Nahrungsmittelhersteller der Trend hin zu einer "Premiumisierung" beschleunigen, auch wenn die Volumina wegen der Geburtenraten schwach blieben. Nestle dürfte die HMOs in China nun stark vorantreiben, doch auch Danone steige nun in diesen "Ultra-Premium-Bereich" ein./ck;