Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

78.40
CHF
-0.62
CHF
-0.78 %
17:38:44
SWX
Nestlé Neutral

Nestlé
78.42 CHF -0.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf Änderungen im Verwaltungsrat auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Diese kämen eher einer Weiterentwicklung gleich als einem Schrittwechsel, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Frühere Änderungen bei Konsumgüterherstellern wie Danone und Unilever seien tiefgreifender gewesen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
78.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
14.80%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
78.43 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
14.76%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

