Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf Änderungen im Verwaltungsrat auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Diese kämen eher einer Weiterentwicklung gleich als einem Schrittwechsel, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Frühere Änderungen bei Konsumgüterherstellern wie Danone und Unilever seien tiefgreifender gewesen./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
14.80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
78.43 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.76%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
